La traumática experiencia que le cambió la vida a la Nobel de Literatura Annie Ernaux: "Las mujeres que murieron por un aborto ilegal se merecen un monumento"
La premio Nobel francesa Annie Ernaux, que se realizó un aborto ilegal en 1963, quiere que las mujeres que murieron tras abortar sean recordadas en su país.
#1
Esteban_Rosador
Francia lidera actualmente el reconocimiento del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo. Se nota que es un país realmente laico en el que las religiones están separadas del estado.
2
K
41
#2
kfpanda
Muy interesante la entrevista entera. Me ha intrigado y ahora quiero leer a esta autora. Gracias por postearlo.
1
K
26
