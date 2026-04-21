edición general
11 meneos
12 clics
Trasladan de centro sanitario a una pediatra tras inventarse citas para "reducir su carga asistencial"

Trasladan de centro sanitario a una pediatra tras inventarse citas para "reducir su carga asistencial"

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha trasladado de su puesto de trabajo habitual a una pediatra del Centro de Salud de Sonseca (Toledo) tras descubrirse, hace aproximadamente dos semanas, que inventaba citas médicas ficticias en su agenda para "reducir su carga asistencial".

| etiquetas: pediatra , sonseca , sescam , inventar , citas
10 1 0 K 117 actualidad
9 comentarios
10 1 0 K 117 actualidad
Sawyer76 #2 Sawyer76
Si solo lo hiciera ese...
En mi centro de salud te dan cita para 10 días en atención primaria y cuando vas está vacío.
4 K 72
afrofrog #4 afrofrog
#2 Siendo el abogado del diablo, que esté vacío puede implicar que no hay retraso en las consultas.
Mi propuesta sería, si tienes la posibilidad de solicitar la cita de forma telemática, intentar solicitar una cita de esa forma y ver qué demora potencial hay. Luego solicitar la misma cita por teléfono o in situ.
Las agendas suelen tener diferentes tipos de huecos, algunos de ellos sólo se asignan en el mismo día, con lo cual no figuran entre las disponibles al entrar en la página.
Una demora de 10 días en una consulta de AP suele indicar que el personal que la atiende está ausente en ese período
1 K 26
#6 soberao
#4 Luego los de urgencias saturados porque mucha gente no puede tener cita con su médico de cabecera y no les queda otra que tirar por urgencias a ver si así le atienden. Haciendo el trabajo del resto que cuando se completan las citas no atienden a nadie más y en urgencias van por colas con gente cabreada porque nadie atiende.
1 K 28
afrofrog #7 afrofrog
#6 Eso es, si no cubren a esa persona, la agenda queda repartida entre el resto, con lo cual saturas esa agenda. Luego hay un número de citas forzables (hay es cuando te preguntan '¿es urgente?') , pero claro, también es un número finito.
1 K 26
makinavaja #8 makinavaja
#2 Lo mismo que pasa con las citas para la mayoría de los sitios oficiales de atención al público... curioso... :troll: :troll: :troll:
1 K 25
sotillo #1 sotillo *
Cuando pagas con cacahuetes …Claro que también se puede decir aquello de “ Me engañarás con el sueldo pero…”
1 K 24
#3 Pitchford
¿Pero lo hacía para irse a trabajar a la privada o es que era vaguilla?
0 K 19
#9 mrM4
#3 da igual. A la puta calle!
1 K 29
#5 soberao
Lo trasladan, como hace la Iglesia con los curas pederastas. Ahora que lo manden a las misiones de África que por mucho que la lié allí no van a llegar las noticias hasta aquí.
0 K 16

menéame