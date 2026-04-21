Trasladan de centro sanitario a una pediatra tras inventarse citas para "reducir su carga asistencial"

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha trasladado de su puesto de trabajo habitual a una pediatra del Centro de Salud de Sonseca (Toledo) tras descubrirse, hace aproximadamente dos semanas, que inventaba citas médicas ficticias en su agenda para "reducir su carga asistencial".
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En mi centro de salud te dan cita para 10 días en atención primaria y cuando vas está vacío.
Mi propuesta sería, si tienes la posibilidad de solicitar la cita de forma telemática, intentar solicitar una cita de esa forma y ver qué demora potencial hay. Luego solicitar la misma cita por teléfono o in situ.
Las agendas suelen tener diferentes tipos de huecos, algunos de ellos sólo se asignan en el mismo día, con lo cual no figuran entre las disponibles al entrar en la página.
Una demora de 10 días en una consulta de AP suele indicar que el personal que la atiende está ausente en ese período