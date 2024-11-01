edición general
12 meneos
11 clics
Tras tumbar una propuesta que prohíbe la compra especulativa de pisos, el PSOE lamenta no contar ya con Ábalos para que salga a decir que la vivienda es un bien de mercado

Tras tumbar una propuesta que prohíbe la compra especulativa de pisos, el PSOE lamenta no contar ya con Ábalos para que salga a decir que la vivienda es un bien de mercado

El Pleno del Congreso, con la abstención del PSOE, ha rechazado este jueves admitir a trámite la proposición de ley de Sumar que suponía una reforma de la Ley de Vivienda para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar casas en España. Fuentes del PSOE han admitido a la prensa que sin José Luis Ábalos resulta difícil gestionar crisis como la de hoy, porque solo alguien de su talante es capaz de salir a decir “la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado” sin que le tiemble la voz

| etiquetas: crisis de vivienda , josé luis ábalos , ley de vivienda
10 2 0 K 99 ocio
3 comentarios
10 2 0 K 99 ocio
#1 NO86
Estos comunistas del PSOE...
1 K 14
Jakeukalane #2 Jakeukalane
Pensé que era de verdad. Aunque la vivienda es un bien de mercado, quien se crea otra cosa vive en una piruleta.
0 K 10
#3 jaramero
#2 según la CE no lo es, otra cosa es que la CE sea una patraña.

Si fuera un bien de mercado habría que eliminar la protección pública de los alquileres y que los inquilinos se pudieran mudar sin preaviso. Oye, que me piro, esta tarde te dejo las llaves en el buzón, hazme un bizum para devolverme lo que queda del mes o te meto en la lista de morosos.

Las fianzas deberían ser declaradas ilegales. Que los caseros se hagan un seguro y asuman el coste.
0 K 7

menéame