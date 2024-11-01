Tras tumbar una propuesta que prohíbe la compra especulativa de pisos, el PSOE lamenta no contar ya con Ábalos para que salga a decir que la vivienda es un bien de mercado

El Pleno del Congreso, con la abstención del PSOE, ha rechazado este jueves admitir a trámite la proposición de ley de Sumar que suponía una reforma de la Ley de Vivienda para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar casas en España. Fuentes del PSOE han admitido a la prensa que sin José Luis Ábalos resulta difícil gestionar crisis como la de hoy, porque solo alguien de su talante es capaz de salir a decir “la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado” sin que le tiemble la voz
| etiquetas: crisis de vivienda , josé luis ábalos , ley de vivienda
Si fuera un bien de mercado habría que eliminar la protección pública de los alquileres y que los inquilinos se pudieran mudar sin preaviso. Oye, que me piro, esta tarde te dejo las llaves en el buzón, hazme un bizum para devolverme lo que queda del mes o te meto en la lista de morosos.
Las fianzas deberían ser declaradas ilegales. Que los caseros se hagan un seguro y asuman el coste.