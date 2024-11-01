Tras tumbar una propuesta que prohíbe la compra especulativa de pisos, el PSOE lamenta no contar ya con Ábalos para que salga a decir que la vivienda es un bien de mercado

El Pleno del Congreso, con la abstención del PSOE, ha rechazado este jueves admitir a trámite la proposición de ley de Sumar que suponía una reforma de la Ley de Vivienda para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar casas en España. Fuentes del PSOE han admitido a la prensa que sin José Luis Ábalos resulta difícil gestionar crisis como la de hoy, porque solo alguien de su talante es capaz de salir a decir “la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado” sin que le tiemble la voz