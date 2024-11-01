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Tras subir de precio, Spotify anuncia ingresos por debajo de lo esperado y pierde 13.588 millones de dólares
Spotify dio a conocer los ingresos ligados a sus primeros resultados financieros del año tras haber subido de precio sus tarifas con el arranque de 2026
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#2
CharlesBrowson
Que lo digan en shekels
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#4
Lord_Cromwell
Pero quién paga por Spotify teniendo OpenTune?
opentune.netlify.app/
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#5
josde
No es que pierdan esos millones es que los pensaban ganar y en sus cuentas no los han ganado.
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#1
Spirito
Pobres, pobrecitos.
Mirad que lagrimones.
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19
#6
autonomator
*
¡¡ y soplaré y soplaré y la casa derribare !!
0
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15
#3
MyNameIsEarl
Eso de pierde.... Deja de ganar. Vaya puto mantra de mierda.
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