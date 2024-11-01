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Tras subir de precio, Spotify anuncia ingresos por debajo de lo esperado y pierde 13.588 millones de dólares

Tras subir de precio, Spotify anuncia ingresos por debajo de lo esperado y pierde 13.588 millones de dólares

Spotify dio a conocer los ingresos ligados a sus primeros resultados financieros del año tras haber subido de precio sus tarifas con el arranque de 2026

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7 2 0 K 88 tecnología
6 comentarios
7 2 0 K 88 tecnología
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Que lo digan en shekels
6 K 83
Lord_Cromwell #4 Lord_Cromwell
Pero quién paga por Spotify teniendo OpenTune? opentune.netlify.app/
1 K 38
josde #5 josde
No es que pierdan esos millones es que los pensaban ganar y en sus cuentas no los han ganado.
0 K 20
Spirito #1 Spirito
Pobres, pobrecitos.

Mirad que lagrimones. :foreveralone:
1 K 19
autonomator #6 autonomator *
¡¡ y soplaré y soplaré y la casa derribare !!  media
0 K 15
MyNameIsEarl #3 MyNameIsEarl
Eso de pierde.... Deja de ganar. Vaya puto mantra de mierda.
0 K 7

menéame