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Tras más de 60 años sin rastro en toda España aparece en León un escarabajo en peligro de extinción

Tras más de 60 años sin rastro en toda España aparece en León un escarabajo en peligro de extinción

El hallazgo de un raro ejemplar de escarabajo en León, publicado recientemente en el Boletín de la Asociación Española de Entomología, es la primera cita confirmada de esta especie en la provincia y la tercera de España tras las registradas en Asturias en 1963 y en La Rioja en 1997.

El descubrimiento se produjo en octubre de 2025 en las inmediaciones de la localidad leonesa de Salientes, en un entorno de montaña a 1.200 metros de altitud.

| etiquetas: sin rastro , aparece , león , escarabajo , peligro extinción
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1 comentarios
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pitercio #1 pitercio
A este bicho le queda hasta la campaña de incendios vs toreros de este verano.
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menéame