Tras el Jubileo, el Papa reanuda sus viajes: Un día en Mónaco, diez en África y seis en España

Hoy se han anunciado los viajes apostólicos de León XIV: Una visita relámpago de un día al Principado de Mónaco, prevista para el 28 de marzo. El más largo, del 13 al 23 de abril, será el que le llevará hasta Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Por último, del 6 al 12 de junio, León visitará España: la capital, Madrid, luego Barcelona, para inaugurar la nueva y más alta torre de la Sagrada Familia y posteriormente se trasladará al archipiélago de las Canarias.