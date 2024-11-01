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Tras la furia de Trump, Reino Unido dejó en suspenso la entrega de las islas Chagos, con una base militar clave para Medio Oriente

Tras la furia de Trump, Reino Unido dejó en suspenso la entrega de las islas Chagos, con una base militar clave para Medio Oriente

El Reino Unido reconoció este sábado que dejó en suspenso el proceso de entrega de soberanía de las islas Chagos a Mauricio, en medio de una tensión diplomática con Donald Trump, que había criticado la medida y la había calificado de estupidez. Se trata de un archipiélago en el océano Índico que alberga una base militar clave compartida entre el Reino Unido y los Estados Unidos en vistas al conflicto en Medio Oriente.

| etiquetas: chagos , entrega , reino unido , trump , incumplimiento
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3 comentarios
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Sergio_ftv #1 Sergio_ftv
Un tratado firmado por un anglosajón no vale para nada, no tienen ni palabra ni honor.

El "Acuerdo entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la República de Mauricio relativo al Archipiélago de Chagos, incluyendo Diego García" fue firmado el 22 de mayo de 2025 por Keir Starmer (Reino Unido) y Navin Ramgoolam (Mauricio).
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Priorat #3 Priorat
Starmer tiene la virtud siempre de quedar mal con todos y putear a todos. No va a quedar bien ni con unos, ni con otros. Es lo que pasa cuando se tiene sangre de horchata.

Un poco como también lo que vemos de Feijóo estos días en política internacional.
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Catacroc #2 Catacroc
La que esta liando el Perro.
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menéame