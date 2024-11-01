Tras la furia de Trump, Reino Unido dejó en suspenso la entrega de las islas Chagos, con una base militar clave para Medio Oriente

El Reino Unido reconoció este sábado que dejó en suspenso el proceso de entrega de soberanía de las islas Chagos a Mauricio, en medio de una tensión diplomática con Donald Trump, que había criticado la medida y la había calificado de estupidez. Se trata de un archipiélago en el océano Índico que alberga una base militar clave compartida entre el Reino Unido y los Estados Unidos en vistas al conflicto en Medio Oriente.