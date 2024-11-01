edición general
Tras cuatro años de destrucción y el invierno más frío hasta ahora, el Alto Comisionado, Barham Salih, insta a apoyar a Ucrania

El Alto Comisionado Salih viajó a Ucrania cuando la invasión a gran escala entra en su quinto año, con ataques cada vez más intensos durante el invierno más duro de la guerra hasta la fecha. Los repetidos ataques rusos contra las infraestructuras de energía han dejado a millones de personas sin electricidad ni calefacción en temperaturas bajo cero, mientras que la escalada de hostilidades en el frente sigue forzando a la población a huir de sus hogares.

tul #1 tul
el alto comisionado puede coger un fusil e ir ayudar a ucrania cuando quiera pero por lo que sea sigue en su casita calentito
1
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Eso. Nosotros les financiamos y armamos y ellos atacan infraestructura energética europea

El pacto perfecto.
0

