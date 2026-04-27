Tras cinco años, esta es la autonomía que pierde de media un coche eléctrico

La firma de análisis Recurrent ha publicado un informe que recoge que, tras los tres primeros años de uso, los eléctricos retienen de media el 97% de su autonomía original. Una vez pasados cinco años, todavía conservan un 95%, una pérdida muy baja. Es interesante recordar que la degradación de las baterías no es lineal, sino que resulta mucho más acusada durante los primeros 100.000 km y después se estabiliza. Por lo tanto, será precisamente en estos primeros años de uso en los que veamos la mayor pérdida de capacidad.