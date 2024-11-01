·
13

72
clics
Tras BlackRock y JP Morgan, Morgan Stanley también bloquea los reembolsos
Los reguladores creen que el ascenso del crédito privado es la gran amenaza para el sistema financiero.
crédito
,
crisis
,
corralitos
,
impagos
#2
cocolisto
Cada vez más todo se va al garete.Y bloquear reembolsos no es moco de pavo.
0
K
20
#4
Barriales
Huele a quiebra que apesta.
1
K
19
#1
Edheo
Ups... al final, volvemos a tener una cresis crediticia?
Qué nivel tiene esta vez?
0
K
7
#3
Sizygy
Relacionada?
menea.me/2h31b
0
K
6
Qué nivel tiene esta vez?