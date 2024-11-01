edición general
13 meneos
72 clics

Tras BlackRock y JP Morgan, Morgan Stanley también bloquea los reembolsos

Los reguladores creen que el ascenso del crédito privado es la gran amenaza para el sistema financiero.

| etiquetas: crédito , crisis , corralitos , impagos
11 2 0 K 147 actualidad
4 comentarios
11 2 0 K 147 actualidad
cocolisto #2 cocolisto
Cada vez más todo se va al garete.Y bloquear reembolsos no es moco de pavo.
0 K 20
#4 Barriales
Huele a quiebra que apesta.
1 K 19
Edheo #1 Edheo
Ups... al final, volvemos a tener una cresis crediticia?
Qué nivel tiene esta vez?
0 K 7
#3 Sizygy
Relacionada? menea.me/2h31b
0 K 6

menéame