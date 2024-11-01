Tras 40 años dedicados a los juegos de aventuras, Ron Gilbert da un giro para escapar de la muerte. (ENG)

Si conoces el nombre de Ron Gilbert, probablemente sea por sus décadas de trabajo en clásicos juegos de aventuras point-and-click como Maniac Mansion, Indiana Jones and the Last Crusade, la serie Monkey Island y Thimbleweed Park. Teniendo en cuenta su trayectoria, el lanzamiento en octubre de Death by Scrolling, un juego de acción y supervivencia pseudo-shoot-em-up diseñado por Gilbert, puede haber sido una sorpresa.