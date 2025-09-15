edición general
Transparencia de cartón piedra: Tejero y Molares esconden la Cuenta General del Ayto. 2024 a los vecinos (dueños del dinero gastado) poniéndole todas las trabas posibles

Tiene guasa, y mucha, que la alcaldesa Paloma Tejero ya haya publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el pasado viernes 12 de septiembre, que la Cuenta General 2024 del Ayuntamiento de Pozuelo ya está a disposición de quién quiera presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

autonomator #1 autonomator
"Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde"
M. Rajoy
#2 Marisadoro
El Ayuntamiento de Pozuelo no quiere que la gente sepa qué se hace con su dinero.

Transparencia sí, pero presencial.
#3 tromperri
Es mas difícil llenar sobres si los vecinos ven las cuentas.
Conocemos el modus operandi del PP para llenarse los bolsillos y dopar sus campañas electorales.
Los jueces han sentenciado sobre ello.
