Transparencia de cartón piedra: Tejero y Molares esconden la Cuenta General del Ayto. 2024 a los vecinos (dueños del dinero gastado) poniéndole todas las trabas posibles

Tiene guasa, y mucha, que la alcaldesa Paloma Tejero ya haya publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el pasado viernes 12 de septiembre, que la Cuenta General 2024 del Ayuntamiento de Pozuelo ya está a disposición de quién quiera presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
M. Rajoy
Transparencia sí, pero presencial.
Conocemos el modus operandi del PP para llenarse los bolsillos y dopar sus campañas electorales.
Los jueces han sentenciado sobre ello.