"Transnevada: La Vuelta a Sierra Nevada en bici (Info y Track)"

En este artículo te hablaremos de una ruta de alta montaña en la que las etapas se suceden una tras otra sin apenas tocar la civilización: hablamos de la Transnevada. Vamos allá. En 2012 se inaugura oficialmente la Transnevada, aunque su génesis es algo anterior. Tendríamos que remontarnos a la creación del GR-240 conocido como sendero Sulayr («montaña del sol» en árabe)