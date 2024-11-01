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Transnevada: La Vuelta a Sierra Nevada en bici (Info y Track)

En este artículo te hablaremos de una ruta de alta montaña en la que las etapas se suceden una tras otra sin apenas tocar la civilización: hablamos de la Transnevada. Vamos allá. En 2012 se inaugura oficialmente la Transnevada, aunque su génesis es algo anterior. Tendríamos que remontarnos a la creación del GR-240 conocido como sendero Sulayr («montaña del sol» en árabe)

| etiquetas: sierra nevada , transnevada , cicloturismo , bicicleta , info , tracks
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7 comentarios
1 0 1 K 13 ocio
Deckardio #5 Deckardio
#2 ¿Por qué? ¿Es mejor seguir yendo a todos los sitios con el coche, incluyendo el pueblo de al lado?
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Deckardio #1 Deckardio
Tal y como está el tema del combustible, senderismo o bicicleta tienen aún más alicientes para el ocio.
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Estoeslaostia #2 Estoeslaostia *
#1 Ya.
Espero que no sea así.
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#3 pandasucks
Un modo de saber que algo está escrito por IA es ver que te pone en los titulares, la primera letra mayúscula de cada palabra.
"Transnevada: La Vuelta a Sierra Nevada en bici (Info y Track)"
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#4 luckyy
Creía que las bicicletas no podían ir por senderos ni caminos de menos de un metro y medio de ancho.
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Deckardio #6 Deckardio
#4 Creo que la norma es pasar a un metro del peatón, en vías estrechas que no lo permita, hay que bajarse entonces de la bici y pasar junto al peatón andando.
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#7 luckyy
#6 creo que la circulación fuera de piestas lo tienen prohibido.
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menéame