Transformar Washington en una teocracia: Trump y las raíces de la guerra cristiana en Estados Unidos

En el Estados Unidos de Trump, los nacionalistas cristianos que quieren derrocar la democracia tienen una doctrina, el «dominionismo» (y un plan, la «lucha espiritual» sin fin). Sueñan con tomar el control de toda la sociedad ¿Cómo ha acabado esta corriente arraigándose en el corazón de la actual administración? Repasamos la historia de una mutación teológico-política con uno de los especialistas más eminentes en evangelismo de Estados Unidos, Philippe Gonzalez.

oceanon3d #2 oceanon3d
El cuento de la criada.

Y lo peor que la UE en manos de las derechas desea esa distopía con igual de fuerza.
Arzak_ #3 Arzak_
Su sueño húmedo y recurrente es fundar la Republica de Gilead. 8-D
Andreham #1 Andreham
Lol como si fuera algo nuevo.
