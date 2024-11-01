edición general
3 meneos
30 clics
Transfórmalo - Un ejemplo de adaptación al cambio en Bruselas

Transfórmalo - Un ejemplo de adaptación al cambio en Bruselas

Es una historia común en muchas ciudades europeas: edificios de oficinas de los años 60 que han caído en desuso, con instalaciones obsoletas, falta de demanda y una imagen de abandono. Lo habitual en estos casos es demoler y empezar de cero. Pero en Bruselas ha ocurrido algo distinto. Una torre destinada a desaparecer se ha convertido en ejemplo de lo que significa reimaginar lo existente. La antigua estructura se transformó en The Cosmopolitan: un edificio de 156 viviendas en el centro de la ciudad, diseñado por &bogdan.

| etiquetas: bruselas , arquitectura , urbanismo
2 1 0 K 35 cultura
1 comentarios
2 1 0 K 35 cultura
themarquesito #1 themarquesito
Ya que veo que no lo dicen, lo señalo yo para quienes tengan curiosidad: el edificio está en 16 Quai aux Pierres de Taille.
0 K 20

menéame