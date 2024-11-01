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Transfer point (juego creado en un "motor" de 1986, ahora jugable en el ordenador)

Estás en una parada de autobús rodeada de oscuridad. No recuerdas qué te ha traído hasta aquí, y más allá de la comodidad de sus paredes de acero se extiende un inquietante vacío. Transfer Point es un juego de aventuras sobre el arrepentimiento, el perdón y el correo electrónico. Combina la mecánica de juego de apuntar y hacer clic con la libertad y la diversión de los comandos escritos. Para desentrañar sus misterios, tendrás que explorar lugares insólitos, resolver acertijos peculiares y encontrar una conexión Wi-Fi decente.

| etiquetas: transfer point , juego , aventuras
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ccguy #1 ccguy
Perdamos el tiempo un domingo
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menéame