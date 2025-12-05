El transbordador nuclear reutilizable de la NASA

A finales de los años 60 la NASA quería que la continuación del programa Apolo fuese una misión tripulada a Marte en los años 80. Denominado IPP , este programa plan también pasaba por desarrollar un transbordador espacial con alas, una estación espacial en órbita baja y una base lunar. Pero este nuevo programa espacial se basaba en el dominio de una tecnología específica: la propulsión nuclear térmica o NTP. Este sistema de propulsión consiste en usar un reactor de fisión para calentar un propelente, normalmente hidrógeno líquido.
