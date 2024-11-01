La trampa estratégica

No se puede perder de vista que durante casi 50 años EEUU ha considerado a Irán un obstáculo importante para su dominio en Oriente Próximo. Se han multiplicado las sanciones, las operaciones encubiertas, los ciberataques y las amenazas militares, pero sin resultados decisivos. Es lo que yo llamo una trampa estratégica para EEUU, para Occidente. Porque hay una convergencia de factores, de fuentes de tensión que hacen que sea muy complicado acertar: el malestar interno en Irán, la creciente hostilidad regional hacia la presencia estadounidense...