edición general
21 meneos
38 clics
La trama de contactos tras el escándalo de viviendas protegidas en Alicante

La trama de contactos tras el escándalo de viviendas protegidas en Alicante

Amigos, familiares y personas con sueldos muy superiores a la media se hicieron con casas 200.000 € más baratas. La policía pide documentación piso por piso. Es la primera promoción de protección oficial en Alicante en 20 años y el listado de beneficiarios ha puesto contra las cuerdas al alcalde popular. En Les Naus no hubo sorteo porque las viviendas fueron adjudicadas por Fraorgi, una cooperativa privada. El promotor de la urbanización y los dos hijos del notario que escrituró la cooperativa figuran entre los agraciados. (Modo Lectura).

| etiquetas: alicante , vpo , vivienda protegida , escándalo
17 4 0 K 190 actualidad
12 comentarios
17 4 0 K 190 actualidad
Comentarios destacados:      
Kasterot #4 Kasterot
Es maravilloso llegar hasta el punto donde hay gente que:
-hace una promoción de vivienda pública.
-modifican criterios para que llegue a sus amigos
Y por último sin ningún pudor reparten todas , todas, todas de modo que no hay ningún "sangre sucia" en esa promocion
5 K 77
#6 Pitchford
#4 La realidad supera a la ficción. Y encima la primera VPO entregada en 20 años.. No han hecho ni otra más "normal" para disimular..
4 K 65
sotillo #7 sotillo
#4 Si metes a un necesitado desmerece mucho la propiedad y esto es imperdonable
3 K 58
makinavaja #8 makinavaja
#4 ...y te falta el último punto: encima no les pasará nada, y seguirán manteniendo sus viviendas a precio de chollo financiadas por todos.
2 K 41
#9 Pitchford
#8 Esta es la clave de la cuestión..
0 K 19
#11 --780833--
Doy por hecho , ya no supongo que desde antes de la construccion ya estaban repartidas y bien repartidas. VPO con psitas de padel , piscina , tenis a 1 minuto de la playa de San Juan ¿ aun hay algun inocente que se cree que los criterios de adjudicacion eran honestos?
Partido Podrido en estado puro.
3 K 48
#1 Pitchford
VPO de lujo a mitad de precio para los ricos del pueblo. Estos se consideran más intocables que Trump. Ya veremos que pasa..
2 K 45
Estoeslaostia #2 Estoeslaostia
#1 para los ricos del pueblo no. Para los peperos con "contactos".
Que no es lo mismo.
2 K 33
#3 Pitchford
#2 Correcto, pero con pasta también, no parecen precisamente gente que necesite una VPO, más que para enriquecerse a cargo del erario público.
1 K 30
sotillo #5 sotillo
#1 A mi lo que me ha dado la risa es esto “ y el listado de beneficiarios ha puesto contra las cuerdas al alcalde popular” Ya seguro que esto va a tumbar a un popular en la comunidad de Valencia
1 K 25
OCLuis #12 OCLuis
Si fuese cosa de la izquierda estarían hablando de esto en todas las cadenas continuamente, las 24 horas, pero como los culpables son los que mandan en España desde que Franco ganó la guerra civil no pasa nada ni se entera nadie.
1 K 26
Naranjin #10 Naranjin
Pero y los therians!! Hahahahaha nos mean encima y hay que creerse que llueve
1 K 16

menéame