La trama de contactos tras el escándalo de viviendas protegidas en Alicante

Amigos, familiares y personas con sueldos muy superiores a la media se hicieron con casas 200.000 € más baratas. La policía pide documentación piso por piso. Es la primera promoción de protección oficial en Alicante en 20 años y el listado de beneficiarios ha puesto contra las cuerdas al alcalde popular. En Les Naus no hubo sorteo porque las viviendas fueron adjudicadas por Fraorgi, una cooperativa privada. El promotor de la urbanización y los dos hijos del notario que escrituró la cooperativa figuran entre los agraciados. (Modo Lectura).
-hace una promoción de vivienda pública.
-modifican criterios para que llegue a sus amigos
Y por último sin ningún pudor reparten todas , todas, todas de modo que no hay ningún "sangre sucia" en esa promocion
Partido Podrido en estado puro.
Que no es lo mismo.