Tragsatec, la empresa que pagó más de 40.000 euros a la expareja de Ábalos, paga salarios base por debajo del SMI

Tragsatec sigue incrementando considerablemente sus beneficios, algo que le sirvió para pagar más de 40.000 euros a Jessica, la ex pareja de Ábalos, pero no para subir el sueldo a los casi 15.000 empleados de la compañía.

| etiquetas: abalos , gobierno , tragsatec
8 comentarios
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Se nota que los lectores del DeWater son faxtapobres que piensan que 40.000 euros es un sueldazo.
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
#4 Habría que ver cuanto cobran los enchufados.

Girauta cobra 7.000 euros al mes de este medio, por lo que ya son (al ser mercantil, x12) 84.000 euros.
¿Cuanto cobran los redactores "normaluchos"?
Laro__ #8 Laro__ *
#5 Pues si los mierdas cobran 84 000€, los normales deberían cobrar mucho más... Nada que no pueda permitirse la Asociación Católica de Propagandistas:

www.eldebate.com/quienes-somos.html
#2 sliana
tragsa y tragsatec, dos sociedades de la misma empresa. quien las contrata? hagan memoria, señores.
#7 Leon_Bocanegra
Ole ahí mis compañeros camaradas de el debate. Contad conmigo para la lucha obrera!!

A las barricadas
A las barricadas
Por el triunfo de la confederación!!
Aguarrás #3 Aguarrás
Esto va más allá de la lucha de clases. Es directamente un robo a cara descubierta.
Luego en las oficinas votan todos a la diestra y puto perro sanxe. :ffu:
Dene #1 Dene
para alguien a quien le pagan un sueldo un poco mas decente y nos quejamos!
Andreham #6 Andreham
Me alegra que por fin los medios de derechas luchen por la igualdad salarial de los trabajadores.
