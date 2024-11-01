La trágica huella de los pesticidas en América Latina

Productos tóxicos prohibidos y producidos en Europa siguieron siendo comercializados en países como Nicaragua, donde miles de trabajadores se enfermaron o quedaron estériles. En octubre de 2020, la Comisión Europea se comprometió a predicar con el ejemplo y "garantizar que las sustancias prohibidas en la UE no se produzcan para la exportación". Pero, desde entonces, el comercio de pesticidas prohibidos en la UE se ha expandido.