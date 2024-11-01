edición general
La trágica huella de los pesticidas en América Latina

Productos tóxicos prohibidos y producidos en Europa siguieron siendo comercializados en países como Nicaragua, donde miles de trabajadores se enfermaron o quedaron estériles. En octubre de 2020, la Comisión Europea se comprometió a predicar con el ejemplo y "garantizar que las sustancias prohibidas en la UE no se produzcan para la exportación". Pero, desde entonces, el comercio de pesticidas prohibidos en la UE se ha expandido.

Torrezzno
Pronto en vuestra nevera gracias al mercosur. Yo pago la tasa eco y al carrer
0 K 20
Asimismov
-Pero ... ¿Dónde y quién fabrica esos pesticidas?
- Pues ... ¡Oh, sorpresa! En la Unión Europea por grandes multinacionales químicas.
0 K 12

