La trágica huella de los pesticidas en América Latina

Productos tóxicos prohibidos y producidos en Europa siguieron siendo comercializados en países como Nicaragua, donde miles de trabajadores se enfermaron o quedaron estériles. En octubre de 2020, la Comisión Europea se comprometió a predicar con el ejemplo y "garantizar que las sustancias prohibidas en la UE no se produzcan para la exportación". Pero, desde entonces, el comercio de pesticidas prohibidos en la UE se ha expandido.
| etiquetas: mercosur , pesticidas , cáncer , contaminación , tóxicos
- Pues ... ¡Oh, sorpresa! En la Unión Europea por grandes multinacionales químicas.