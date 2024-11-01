·
La trágica historia del transbordador soviético (El Robot de Platón)
Aldo, de el robón de Platón cuenta la historia, con mucho contexto histórico de la respuesta soviética a los transbordadores de la NASA.
ciencia
#1
ccguy
Es un gran vídeo, no va ni mucho menos sólo de Burán.
#2
Cyberbob
*
Hay quien ve el fracaso del Buran como una tragedia del programa espacial soviético/ruso. Pero precisamente porque los costes eran muchísimo mayores de lo que se creía y en esa época URSS/Roscosmos estaba en la ruina lo cancelaron.
La tragedia realmente fue la de EEUU. La NASA se empeñó en ese diseño y lo mantuvo, a costes astronómicos y matando a 14 astronautas en el proceso.
La cancelación del programa Buran, para mí, fue un acto de salud industrial. No porque quisieran… Pero a lo que voy es que el resultado fue que evitaron décadas de un diseño extremadamente caro y con riesgos enormes inherentes.
