La trágica historia del transbordador soviético (El Robot de Platón)

La trágica historia del transbordador soviético (El Robot de Platón)  

Aldo, de el robón de Platón cuenta la historia, con mucho contexto histórico de la respuesta soviética a los transbordadores de la NASA.

ccguy #1 ccguy
Es un gran vídeo, no va ni mucho menos sólo de Burán.
Cyberbob #2 Cyberbob *
Hay quien ve el fracaso del Buran como una tragedia del programa espacial soviético/ruso. Pero precisamente porque los costes eran muchísimo mayores de lo que se creía y en esa época URSS/Roscosmos estaba en la ruina lo cancelaron.

La tragedia realmente fue la de EEUU. La NASA se empeñó en ese diseño y lo mantuvo, a costes astronómicos y matando a 14 astronautas en el proceso.

La cancelación del programa Buran, para mí, fue un acto de salud industrial. No porque quisieran… Pero a lo que voy es que el resultado fue que evitaron décadas de un diseño extremadamente caro y con riesgos enormes inherentes.
