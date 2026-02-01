edición general
La trágica historia de los precursores del salto base en España se hace película en "La Fiera": "Ha sido como una maldición"

<Accesible modo lectura> Dice el paracaidista Armando del Rey que cuando terminó de ver por primera vez la película 'La fiera', basada en la historia real del grupo de amigos con los que hacía salto base, sus mejores amigos, no sabía muy bien siquiera ni dónde estaba, ni qué había pasado. "Era como si se te estuviera pasando la anestestia y no sabes por dónde te han venido, ¿qué me han hecho? ¿Me han cosido una ceja? ¿Me han extirpado un riñón? Fue un cúmulo de sensaciones muy intensas y

Entiendo a la gente que hace deportes extremos, pero no puedo entender los que no tienen una segunda oportunidad, como el "wingsuit", dedicarse a eso durante tiempo es como una sentencia de muerte.
