La trágica historia del elefante que recibió la mayor dosis de LSD del mundo | Guinness World Records

En 1963 se produjo uno de los experimentos con animales más controvertidos de la historia, que causó la muerte de Tusko, un elefante indio de 14 años del zoológico de la ciudad de Oklahoma. Mediante el disparo de una pistola de dardos en su nalga derecha, Tusko fue inyectado con 297 miligramos de la droga alucinógena LSD. Casi 3.000 veces superior a la dosis recreativa humana normal, ésta sigue siendo la mayor dosis única de LSD administrada jamás.