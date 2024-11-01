Un traficante de drogas nazi se enfrenta a la policía [ENG]  

El 23 de febrero de 2025, en Albuquerque, Nuevo México, agentes de policía responden a una llamada sobre violencia doméstica, ajenos a la información de que el sospechoso es el líder de una conocida organización criminal neonazi, ocultando en casa más de un millón de dólares en drogas. Había salido recientemente de una prisión federal tras varias investigaciones de asesinato. Nota: contenido potencialmente sensible o inquietante.