edición general
7 meneos
258 clics
Un traficante de drogas nazi se enfrenta a la policía [ENG]

Un traficante de drogas nazi se enfrenta a la policía [ENG]  

El 23 de febrero de 2025, en Albuquerque, Nuevo México, agentes de policía responden a una llamada sobre violencia doméstica, ajenos a la información de que el sospechoso es el líder de una conocida organización criminal neonazi, ocultando en casa más de un millón de dólares en drogas. Había salido recientemente de una prisión federal tras varias investigaciones de asesinato. Nota: contenido potencialmente sensible o inquietante.

| etiquetas: lider , nazi , drogas , violencia domestica , albuquerque
5 2 0 K 13 Sucesos
7 comentarios
5 2 0 K 13 Sucesos
Alegremensajero #1 Alegremensajero
Coño. ¿Pero Walter White no se los cargó en el último capítulo? :troll:
1 K 19
#6 BurraPeideira_
En EEUU se suicidan así.
0 K 11
#2 Cuchifrito
Un poco inútiles los policías que no son capaces de quitarle el arma medio teniéndolo en el suelo entre dos.
0 K 10
#4 meneandotela
#3 la verdad que cualquiera sabe ya, me imagino que la que nombras fue excesiva, pero para #2 esta es de inútiles (bueno, un poco).

A la espera de Robocop.
0 K 7
Josecoj #5 Josecoj
Es que sabiendo cómo actúa la policía no sé cómo se le ocurre intentar sacar el arma. Muchas películas de gánster deben ver
0 K 8
#7 trasparente
EEUU en estado puro, drogas, armas, nazis, maltrato, mugre,etc.....
0 K 8
meroespectador #3 meroespectador
Nótese la diferencia de actuación con el asesinato de Rene Good, desde la manera de proceder a la actitud de la policía en este caso.
0 K 7

menéame