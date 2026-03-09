El trabajo después de los 60 se dispara: el 53% de la población entre 60 y 64 años sigue en activo, la cifra más alta desde 1970

La tendencia no es exclusiva de España. Según el estudio, el aumento de la ocupación entre los trabajadores senior es un fenómeno generalizado en la Unión Europea, impulsado por factores estructurales que están transformando la relación entre edad, trabajo y jubilación. Entre ellos destacan el aumento de la esperanza de vida, la mejora de la salud a edades avanzadas, la menor exigencia física de muchos empleos actuales y, en muchos países, el retraso progresivo de la edad de jubilación para garantizar la sostenibilidad de los sistemas.