Trabajadores tecnológicos contra la enmierdificación [eng]

Trabajadores tecnológicos contra la enmierdificación [eng]

Cory Doctorow siempre ha advertido que las empresas "enmierdan" sus servicios, trasladando "todo lo que pueden de usuarios, trabajadores, proveedores y clientes comerciales a sí mismas". Pero esta semana Doctorow escribe en Communications of the ACM que la "enmierdificacion" "sería mucho, mucho peor si no fuera por los trabajadores tecnológicos", quienes tienen "el poder de decirles a sus jefes que se vayan al infierno..." Ahora es el momento de que los trabajadores tecnológicos se organicen

| etiquetas: enshittification , cory doctorow , sindicalismo
Torrezzno #1 Torrezzno
Esta curioso el articulo, merece la pena leerlo. Lo podría haber escrito la CNT xD

"Los hombres que aparecieron en el estrado detrás del presidente Trump en su toma de posesión nunca fueron buenos hombres. Tomemos a Tim Cook. Cook debe su ascenso a CEO de Apple —lo que lo convirtió en multimillonario dos veces— a su liderazgo en el traslado de la fabricación de Apple a la "Ciudad iPhone" en el sur de China. Otros ejecutivos de Apple lo habían intentado, pero nunca lograron…   » ver todo el comentario
#2 amusgada *
#1 ¿no sabes de qué pie cojea Cory Doctorow? porque su enshitification y los "bullshit-job" de Graeber van de la manita...

Hoy había por pendientes otro texto suyo en Jacobin sobre la enshitificación de twitter (www.meneame.net/story/como-elon-musk-arruino-twitter)
Torrezzno #3 Torrezzno
#2 no lo he visto. Le echo un ojo, gracias!
