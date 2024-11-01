Trabajadores tecnológicos contra la enmierdificación [eng]

Cory Doctorow siempre ha advertido que las empresas "enmierdan" sus servicios, trasladando "todo lo que pueden de usuarios, trabajadores, proveedores y clientes comerciales a sí mismas". Pero esta semana Doctorow escribe en Communications of the ACM que la "enmierdificacion" "sería mucho, mucho peor si no fuera por los trabajadores tecnológicos", quienes tienen "el poder de decirles a sus jefes que se vayan al infierno..." Ahora es el momento de que los trabajadores tecnológicos se organicen