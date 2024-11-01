“Los trabajadores en España no pueden participar en las decisiones que gobiernan sus vidas”

La investigadora de Universidades como Lovaina y Harvard destaca que "la gobernanza empresarial en España es despótica", una excepción en Europa y que "no es inteligente" para los retos de futuro
Y que haya tanto trabajador que considera que tenemos más derechos de los que merecemos y que su mejor opción es votar a quienes quieren recortarlos, para mayor alegría de los Garamendis.
Y sí, falta mucha cultura sindical y conciencia de clase entre los trabajadores españoles.
Cuando las empresas son grandes, como pasa en centro y norte de Europa (y en España en algunos reductos como Madrid, PV y Barcelona), la sindicación está presente. Pero una economía basada en "Bar Manolo" y "Comestibles Apu" no tiene sindicatos, que es lo que tenemos en Andalucía.
