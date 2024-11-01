edición general
“Los trabajadores en España no pueden participar en las decisiones que gobiernan sus vidas”

La investigadora de Universidades como Lovaina y Harvard destaca que "la gobernanza empresarial en España es despótica", una excepción en Europa y que "no es inteligente" para los retos de futuro

ipanies
Nos falta cultura sindical y sin ella es impensable un sistema como el alemán, por ejemplo, donde la representación sindical está presente en la junta directiva de las empresas.
sotillo
#1 Nos falta cultura, así en general
MiguelDeUnamano
#1 “España se queda a la cola del tren europeo, con los países menos desarrollados”

Y que haya tanto trabajador que considera que tenemos más derechos de los que merecemos y que su mejor opción es votar a quienes quieren recortarlos, para mayor alegría de los Garamendis.
josde
#1 Nos faltan sindicatos fuertes que defiendan al trabajador, los que hay ahora son unos vendidods y los que intentan hacer algo son minoritarios.
eldarel
#1 Si no fuera porque las leyes alemanas fuerzan a que la representación sindical esté en la junta directiva, ya veríamos cuantas empresas lo mantendrían.

Y sí, falta mucha cultura sindical y conciencia de clase entre los trabajadores españoles.
GeneWilder
#1 Quizás si no estuviéramos fragmentados en mil y un identitarismos a cada cual más victimista con respecto al otro, podríamos aunar esfuerzos en identificar a los verdaderos enemigos de la clase obrera y actuar en consecuencia.
encurtido
La baja participación sindical no tiene un origen cultural, lo tiene por la estructura de nuestro ecosistema empresarial. España es uno de los países europeos con población empleada en pymes de mierda o directamente autónomos. Igual pasa en otros países mediterráneos.

Cuando las empresas son grandes, como pasa en centro y norte de Europa (y en España en algunos reductos como Madrid, PV y Barcelona), la sindicación está presente. Pero una economía basada en "Bar Manolo" y "Comestibles Apu" no tiene sindicatos, que es lo que tenemos en Andalucía.
aupaatu
Detalles de la transición a la Eggpañola.
menéame