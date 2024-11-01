edición general
Un trabajador informático fue contratado por la Patrulla Fronteriza para ayudar con sus sistemas. En lugar de eso, los agentes lo arrestaron (ENG)

Un ingeniero de sistemas que se presentó para realizar una inspección in situ antes de instalar un nuevo sistema de intercomunicación para una oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Florida afirma que lo recibieron con esposas. Ángel Camacho, solicitante de asilo venezolano y director de proyectos de TI con un máster en telecomunicaciones, lleva casi una década viviendo en Estados Unidos con su familia.

aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Y lo mandaran a Alligator Alcatraz, un centro, donde ni los abogados pueden ver a sus clientes...
Toma ansiado sueño americano!
sotillo #3 sotillo
#1 Tu no Stephen, tu quedate
Dragstat #2 Dragstat
Muchas de estas personas creen que por llevar viviendo allí décadas, tener número de la seguridad social, pagar impuestos y tener trabajo tienen derecho a estar en el país. Cuando las leyes americanas se han redactado precisamente para que no sea así. Siendo solicitante de asilo no se ni cómo se atreve ni a postularse para ese puesto de trabajo.
#4 Tronchador.
Falta saber si votó a los leopardos comecaras.
