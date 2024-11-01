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TotalEnergies acuerda con EDF un 'PPA nuclear' por 12 años para suministrar la electricidad a las refinerías y plantas químicas de Francia

TotalEnergies acuerda con EDF un 'PPA nuclear' por 12 años para suministrar la electricidad a las refinerías y plantas químicas de Francia

Una alianza entre las dos grandes energéticas galas, EDF y TotalEnergies, que podría convertirse en un ejemplo para otros muchos países. Ambas compañías han firmado un PPA nuclear, por los próximos 12 años para suministrar energía eléctrica 24/7 limpia a todas las refinerías y plantas químicas de Francia. EDF asignará a TotalEnergies una parte de la capacidad de su parque nuclear operativo. Esta participación permitirá a TotalEnergies cubrir el 60% de las necesidades de sus refinerías y plantas químicas en Francia, estimadas en 400 MW.

| etiquetas: totalenergies , edf , ppa , nuclear , suministro
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#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Una empresa energética que tiene petróleo, gas, eólica, fotovoltaica, y baterías, comprando a largo plazo el 60% de la electricidad que van a consumir en sus industrias a centrales nucleares.

El PPA firmado son 2.100.000 MWh al año durante 12 años.
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menéame