TotalEnergies acuerda con EDF un 'PPA nuclear' por 12 años para suministrar la electricidad a las refinerías y plantas químicas de Francia

Una alianza entre las dos grandes energéticas galas, EDF y TotalEnergies, que podría convertirse en un ejemplo para otros muchos países. Ambas compañías han firmado un PPA nuclear, por los próximos 12 años para suministrar energía eléctrica 24/7 limpia a todas las refinerías y plantas químicas de Francia. EDF asignará a TotalEnergies una parte de la capacidad de su parque nuclear operativo. Esta participación permitirá a TotalEnergies cubrir el 60% de las necesidades de sus refinerías y plantas químicas en Francia, estimadas en 400 MW.