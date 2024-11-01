edición general
13 meneos
72 clics

Las tortugas de Macedonia del norte se encaminan a su extinción por culpa de los machos  

Una tortuga hembra ha sido agredida por un macho. Los investigadores descubrieron que los machos de tortugas mediterráneas increpaban a las hembras durante el cortejo, lo que obligaba a algunas de ellas a lanzarse por acantilados. Ahora existe una abultada diferencia entre las poblaciones de machos y hembras: nada menos que 19 a 1. Y no es algo casual. Además sólo el 15% es fértil. El acoso de los machos es tan brutal que la extinción es casi segura.

| etiquetas: tortuga , hembra , macho , acoso , macedonia
11 2 0 K 227 cultura
4 comentarios
11 2 0 K 227 cultura
Asimismov #2 Asimismov *
Un exceso de testosterona y el mundo tortuguil se extingue.

Da igual de qué especie hablemos
1 K 28
Dragstat #3 Dragstat
#2 la culpa de feminismo, seguro
4 K 68
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Las fotos dan mucha pena y hasta duele verlas.
1 K 23
#4 laruladelnorte
Después de varios trabajos de campo, los investigadores se dieron cuenta de que las hembras eran de un tamaño reducido y morían jóvenes. No solo eso: documentó un fenómeno que por insólito no dejaba de ser desgarrador: las cópulas en masa, en cadena, protagonizada por muchos machos y una sola hembra. Cuando esta se cansaba, directamente la sepultaban, y en muchas ocasiones acababa con su vida.
Intentar huir tampoco servía para nada. Arsovski y los coautores del estudio descubrieron que, como

…   » ver todo el comentario
0 K 10

menéame