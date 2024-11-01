Torrente y Vox: Love Story

En el momento de su estreno, allá por 1998, lo que me molestó de Torrente, el brazo tonto de la ley, no fue el humor zafio, ni la chabacanería, ni el mal gusto, ni los chistes machistas. No hacía falta cavilar mucho para comprender que aquel personaje odioso, lastimoso y deplorable era una sátira en carne y hueso de ciertos comportamientos típicos de la España profunda. Que, más o menos, por suerte o por desgracia, casi todo el mundo conocía a algún policía adicto a la chulería, al carajillo, a las gafas de sol, al Torito Bravo, a la falta de h
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Cuando vi la primera peli de este hombre me acordé de él.
Aún recuerdo como arrancaba el coche con una uña sucia y plana al girar un contacto de un viejo renault..
Si, así era la vieja policía hispana. Así era la España de esa época.
A mí me da miedo que poner el foco en esa realidad te sirva para que te señalen de que eres tal o cual. La España que tenía poder era franquista, no todos estaban… » ver todo el comentario