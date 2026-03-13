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Torrente Presidente: Santiago Segura ha cantado bingo

El regreso de Torrente 12 años después se salda con una sátira tan ocurrente y divertida como oportuna que desnuda hasta los huesos la impostura de la extrema derecha

| etiquetas: torrente , extreno
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