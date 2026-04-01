Torrente, Orbán y los amiguetes

Entre risas y risas con Baratito Quiles o el Dandy, Torrente aporta su granito de arena al distópico presente cinematográfico que nos cuenta que es más probable el futuro en un búnker bajo tierra con tipos como Torrente aspirando a dirigir países que uno con Trump y Netanyahu entre rejas y soleadas semanas laborales de cuatro días. Como la derecha política, la audiovisual también miente. Los ciclos cambian y este de fascistas pestilentes podría estar terminando.