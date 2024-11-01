edición general
Las tormentas vuelven a zonas de Cataluña, Aragón y Comunidad Valenciana  

Los chubascos y tormentas se darán ya desde primeras horas de la mañana en Cataluña. Afectarán primero al litoral, pudiendo ser localmente muy fuertes. Los acumulados de lluvia podrían superar los 20 a 40 litros por metro cuadrado en poco tiempo, por lo que se han emitido avisos de nivel amarillo. La zona más afectada, a priori, será la costa de Barcelona. El domingo sería una jornada más estable, aunque se darían algunos chubascos desde la mañana, afectando sobre todo a la Comunidad Valenciana.

| etiquetas: españa , valencia , catalunya , aragon
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
Ostia que papel de fumar os la cogéis para reclamar unas etiquetas y tener que hundir todo lo que hago para silenciar el problema de que no se den alertas y muera gente, sois complices del problema climático y de que muera la gente.
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
#_2 utilizo las etiquetas para luego buscar los meneos en mi historial. no para oscuras conspiraciones, pero madre mía estáis ahí a revisar si hay una coma y la utilizo para oscuros fines de gorritos de papel de plata, de verdad estáis mal eh
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
En este mapita se ve claro, pero como vuelve a caer fin de semana, pues nada a mirar para otro lado como la semana pasada, el 29 de octubre, el 1 de julio ...  media
insulabarataria #2 insulabarataria
#1 Que llueva en un sitio de manera normal no es por el cambio climático, #0 , también llovía antes. Microblogging en las etiquetas para hablar de su libro, imagino
#4 Marisadoro
¿Vuelve el proces?
