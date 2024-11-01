Las tormentas vuelven a zonas de Cataluña, Aragón y Comunidad Valenciana  

Los chubascos y tormentas se darán ya desde primeras horas de la mañana en Cataluña. Afectarán primero al litoral, pudiendo ser localmente muy fuertes. Los acumulados de lluvia podrían superar los 20 a 40 litros por metro cuadrado en poco tiempo, por lo que se han emitido avisos de nivel amarillo. La zona más afectada, a priori, será la costa de Barcelona. El domingo sería una jornada más estable, aunque se darían algunos chubascos desde la mañana, afectando sobre todo a la Comunidad Valenciana.