Una tormenta seca y el fuerte viento, posible causa del feroz incendio de Tres Cantos: un hombre ha muerto quemado

El consejero de Medio Ambiente ha explicado que el viento hizo que el fuego avanzara seis kilómetros en menos de cuarenta minutos.

Dragstat #4 Dragstat
"En algunos vídeos se aprecia un rayo impactando en una zona de pastos, lo que podría haber generado la primera chispa"

skaworld #8 skaworld *
La zona es un secarral, voy a menudo a pasear al chucho al lado, por la Dehesa Boyal, la cual ya se quemó un buen trocito el año pasado.

Van a año incendio... Y lo que mosequea es que toda esa zona tiene una presion enorme por urbanizarse (aqui el suelo cuesta una pasta ganasa) y lleva años planeando el proyecto de cerrar la m50…   » ver todo el comentario
#1 IsraelEstadoGenocida
¿Y la falta de Bomberos Forestales no tendrá nada que ver con su propagación?
alcama #2 alcama
A ver si viene @NPCmasacrado a contarnos lo de la emergencia climática, que todavía no nos ha quedado claro.
Y si puede relacionarlo con el turismo y Mazón, mejor
NPCmasacrado #3 NPCmasacrado
#2 Va a ser peor, los coches se están estropeando del calor www.meneame.net/m/ocio/turismo-ha-muerto-coches-francia-averian-calor
#5 Tailgunner
#3 se estropean en Francia pero no en España con los 40º que tenemos... qué cosas... :popcorn:
#6 Tailgunner
#2 hay unos cuantos por menéame que deberían ser apartados por ser un auténtico coñazo... cómo deben ser las cenas de Navidad con esos personajos...
#7 tyrrelco
#6 Ya tío, total, este calor lo hemos tenido siempre y estos incendios también y los glaciares derritiéndose...
