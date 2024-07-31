·
11
meneos
40
clics
Una tormenta seca y el fuerte viento, posible causa del feroz incendio de Tres Cantos: un hombre ha muerto quemado
El consejero de Medio Ambiente ha explicado que el viento hizo que el fuego avanzara seis kilómetros en menos de cuarenta minutos.
|
etiquetas
:
incendio
,
tres cantos
9
2
0
K
134
actualidad
8 comentarios
#4
Dragstat
"En algunos vídeos se aprecia un rayo impactando en una zona de pastos, lo que podría haber generado la primera chispa"
www.articulo14.es/espana-por-la-igualdad/comunidad-de-madrid/revelada-
0
K
20
#8
skaworld
*
La zona es un secarral, voy a menudo a pasear al chucho al lado, por la Dehesa Boyal, la cual ya se quemó un buen trocito el año pasado.
www.diariodesanse.com/2024/07/31/el-incendio-en-la-dehesa-boyal-de-san
Van a año incendio... Y lo que mosequea es que toda esa zona tiene una presion enorme por urbanizarse (aqui el suelo cuesta una pasta ganasa) y lleva años planeando el proyecto de cerrar la m50…
» ver todo el comentario
1
K
23
#1
IsraelEstadoGenocida
¿Y la falta de Bomberos Forestales no tendrá nada que ver con su propagación?
0
K
16
#2
alcama
A ver si viene
@NPCmasacrado
a contarnos lo de la emergencia climática, que todavía no nos ha quedado claro.
Y si puede relacionarlo con el turismo y Mazón, mejor
4
K
-19
#3
NPCmasacrado
#2
Va a ser peor, los coches se están estropeando del calor
www.meneame.net/m/ocio/turismo-ha-muerto-coches-francia-averian-calor
0
K
15
#5
Tailgunner
#3
se estropean en Francia pero no en España con los 40º que tenemos... qué cosas...
2
K
27
#6
Tailgunner
#2
hay unos cuantos por menéame que deberían ser apartados por ser un auténtico coñazo... cómo deben ser las cenas de Navidad con esos personajos...
0
K
6
#7
tyrrelco
#6
Ya tío, total, este calor lo hemos tenido siempre y estos incendios también y los glaciares derritiéndose...
0
K
10
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
