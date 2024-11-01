edición general
Tony Blair conoció a Jeffrey Epstein mientras era primer ministro (inglés)

Sir Tony Blair se reunió con Jeffrey Epstein en Downing Street cuando aún era primer ministro, luego del cabildeo de Lord Peter Mandelson, confirmó la BBC. Los correos electrónicos vistos por BBC News muestran que Lord Mandelson presionó para que se celebrara la reunión, diciéndole al jefe de gabinete de Sir Tony, Jonathan Powell, que Epstein era "un amigo mío" a quien el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, esperaba presentar al primer ministro. La publicación de este y varios documentos relacionados había sido bloqueada previamente

pepel #1 pepel
Bienvenido al club.
reithor #2 reithor
El perejil de todas las salsas.
#3 Toponotomalasuerte
#2 en este caso, más que diferentes salsas, es la misma mierda.
Milmariposas #4 Milmariposas
Azores, Epstein... Menuda combinación! El tipo tiene que ser un hdlgp XXL.
#6 solojavi
Tony Blair me parece un bicho a la altura moral de Bush y de Aznar, pero no me parece que recibir a un hombre tan importante en su momento sea algo digno de mención.
Es como si ponemos que el campechano dio varios premios y se hizo muchas fotos junto a Mario Conde, aunque es este caso no se cual saldría peor parado con la comparativa :troll:
#5 jjmf
Y qué? Cometió Tony Blair algún delito? Sabía lo que era Epstein?
