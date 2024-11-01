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"Para mí, todos sois moros": seis meses de prisión al vigilante que "humilló" a una enfermera palestina en Sevilla

"Para mí, todos sois moros": seis meses de prisión al vigilante que "humilló" a una enfermera palestina en Sevilla

El tribunal ha subrayado su "verosimilitud y credibilidad" respecto a los hechos

| etiquetas: palestina , enfermera , sevilla , moros , condena
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2 comentarios
6 2 1 K 83 actualidad
#1 laruladelnorte
Como decir que todos los vigilantes son unos descerebrados... >:-(
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#2 Comorr
Del porcentaje de encarcelados con origen norte africano ya si eso….

Próxima noticia quite opina una cajera de la subida del irpf
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menéame