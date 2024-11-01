edición general
2 meneos
96 clics

Todos los nominados de los Premios Oscar 2026: 'Los pecadores' bate el récord histórico y 'Sirat' logra 2 nominaciones

Estas son todas las nominaciones a los Premios Oscar 2026

| etiquetas: cine , oscar
2 0 2 K -10 actualidad
4 comentarios
2 0 2 K -10 actualidad
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
irrelevancia yankee, su fiesta sus premios, a nosotros plim
0 K 8
#4 trasparente
Hablando de Sirat, es curioso las buenas críticas que está obteniendo por parte de los profesionales de la crítica cinematográfica y lo mal que hablamos de ella el público en general que la hemos visto. Me incluyo, me pareció un truño.
0 K 8
perejilyajo #1 perejilyajo
esta película me pareció un insulto a la inteligencia
0 K 6
LinternaGorri #3 LinternaGorri
#1 tu frase no concuerda en número con lo que comentas
0 K 11

menéame