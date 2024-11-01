·
2
meneos
96
clics
Todos los nominados de los Premios Oscar 2026: 'Los pecadores' bate el récord histórico y 'Sirat' logra 2 nominaciones
Estas son todas las nominaciones a los Premios Oscar 2026
|
etiquetas
:
cine
,
oscar
#2
CharlesBrowson
irrelevancia yankee, su fiesta sus premios, a nosotros plim
0
K
8
#4
trasparente
Hablando de Sirat, es curioso las buenas críticas que está obteniendo por parte de los profesionales de la crítica cinematográfica y lo mal que hablamos de ella el público en general que la hemos visto. Me incluyo, me pareció un truño.
0
K
8
#1
perejilyajo
esta película me pareció un insulto a la inteligencia
0
K
6
#3
LinternaGorri
#1
tu frase no concuerda en número con lo que comentas
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
