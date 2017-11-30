Todos te mienten por dinero - Trailer Oficial [Eng]  

Ben McKenzie se convierte en investigador, revelando la industria de las criptomonedas y la cultura de la publicidad exagerada, la desinformación y la especulación que impulsó su auge explosivo. Lo que comenzó como una promesa de libertad financiera se ha convertido en un ecosistema volátil plagado de fraudes y apuestas imprudentes, con consecuencias devastadoras para la gente común. Se plantea una pregunta: ¿quién se beneficia del caos y quién queda para reparar los daños? Entre los entrevistados están Sam Bankman-Fried y Nayib Bukele.
| etiquetas: criptomonedas , ponzi , fraudes , capitalismo , caos , timos , criptobros
"Es muy difícil convencer a alguien de algo, cuando su beneficio económico depende de no creerte"
