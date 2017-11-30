edición general
Todos te mienten por dinero - Trailer Oficial [Eng]

Ben McKenzie se convierte en investigador, revelando la industria de las criptomonedas y la cultura de la publicidad exagerada, la desinformación y la especulación que impulsó su auge explosivo. Lo que comenzó como una promesa de libertad financiera se ha convertido en un ecosistema volátil plagado de fraudes y apuestas imprudentes, con consecuencias devastadoras para la gente común. Se plantea una pregunta: ¿quién se beneficia del caos y quién queda para reparar los daños? Entre los entrevistados están Sam Bankman-Fried y Nayib Bukele.

| etiquetas: criptomonedas , ponzi , fraudes , capitalismo , caos , timos , criptobros
4 comentarios
Autarca #2 Autarca *
Una frase que me viene a la mente al ver este trailer

"Es muy difícil convencer a alguien de algo, cuando su beneficio económico depende de no creerte"
themarquesito #3 themarquesito
#2 Yo conocía la variante "Es difícil hacer que una persona entienda algo cuando su salario depende de no entenderlo", que es de Upton Sinclair.
quoteinvestigator.com/2017/11/30/salary/
Autarca #4 Autarca *
#3 De hecho, tu variante es la correcta

Esto me pasa por citar de memoria <:(
ElRespeto #1 ElRespeto
Muy buena pinta la verdad, no conocía este proyecto.
