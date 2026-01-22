·
2
meneos
58
clics
Todo lo que sabemos del accidente de Adamuz | Gareth Dennis [ENG]
Mientras la CIAF publica sus reportes iniciales, aquí va todo lo que sabemos hasta ahora - Y lo que también sabemos que no tiene sentido - sobre el terrible accidente de Adamuz en España.
|
etiquetas
:
adamuz
,
renfe
,
adif
,
iryo
,
gareth dennis
2
0
0
K
19
trenes
12 comentarios
2
0
0
K
19
trenes
#3
NPCMeneaMePersigue
En redes es viral que es Israel los que provocan los sabotajes de trenes en España, si el 11S fue israel, el 11M fue Israel...
x.com/PSGINT_/status/2014778057781842080
x.com/theashrb/status/2014629724086063318
x.com/juasanalghaib/status/2014675824830550076
0
K
19
#11
powernergia
#9
"Si no mal recuerdo, ese dato se ha debunkeado por ahí"
Muy bien, cuando alguien aporte datos contrastables desmintiendo lo que dice el ministro, también yo pediré la dimisión, espero que la oposición haga lo correcto y los exponga.
Aunque si lo que me van a decir que ha sido inútil el gasto porque se ha ido en sobres ya te digo que conmigo la demagogia no vale.
1
K
15
#1
basura_infecta
*
Lo único que sabemos es que si estuviera gobernando la derecha habría ya manifestaciones en la calles con toda la izquierda lanzando onsigna típicas de estos tardados, como "nos están matando" o similar.
Pero como está gobernando la izquierda pues corremos un tupido velo, la autocrítica si eso para otro día y sacamos algo de Franco, de cunetas o de Ayuso y marchando, que nuestros votantes tampoco tienen un discurrir muy sofisticado.
9
K
-17
#2
kumo
*
Gareth Aled Dennis es un ingeniero ferroviario y escritor que se ha especializado en sistemas de transporte y política. Hace un poco lo que hacen otros expertos con los accidentes aéreos.
Me ha parecido interesante y se le entiende bastante bien (o con las captions)
#1
Ciertamente, pero al menos este hombre se centra en la parte técnica y física del accidente. Al ser de fuera tiene una visión diferente.
2
K
20
#4
RecórtateTú
#1
Es mejor hablar antes de que acaben las investigaciones, claro...
2
K
21
#5
Leon_Bocanegra
#4
si lo que quieres es enmierdar, como
#1
no hace falta esperar a que termine la investigación
1
K
22
#6
powernergia
#1
No salis de las memeces de siempre, cuando los datos no coinciden con el relato de la derecha, solo os queda la algarabía.
"El gasto en mantenimiento de la red ferroviaria por km ha aumentado un 58% desde 2018"
www.elplural.com/sociedad/radiografia-inversiones-ferroviarias-espana-
3
K
41
#7
Leon_Bocanegra
#6
como si le importasen los datos.
3
K
37
#9
kumo
#6
Si no mal recuerdo, ese dato se ha debunkeado por ahí (creo que fue un hilo largo de twitter explicandolo) El plural es una pobre fuente de datos veraces.
Parece ser (hablo de memoria) que no tiene en cuenta ni el crecimiento de la red, ni la inflación. Y además luego está el problema de que lo que no parece entenderse es que puedes dar toda la pasta que quieras a un presupuesto que si se va en sobres... No vale para nada. Por ejemplo se menciona en algunos medios los costes extrañamente bajos por km de renovaciones como la de este tramo.
Pero vamos que yo lo he mandado porque analiza lo interesante que es la causa probable y los efectos. Ya hay mucho envíos sobre política.
0
K
8
#10
basura_infecta
#6
Toma zasca
x.com/gallir/status/2014999814254031046
0
K
6
#12
taSanás
*
#6
que haya aumentado el gasto no quiere decir que se haya hecho mejor, puede haber aumentado el gasto a base de contratos a dedo con mordidas de vuelta, Contratos a inútiles, o sueldos de furcias amigas de cierto personaje.
Medir la calidad por el dinero gastado, y más en lo público, es muy errado
0
K
8
#8
insulabarataria
#1
que orgullosa estaría tu madre si sabe que has escrito este comentario. Tremendamente orgullosa, para eso te cuidó de pequeño, para que de mayor seas un miserable que se dedica a escribir gilipolleces por internet. Bravo!
elpais.com/opinion/2026-01-22/flavita-banana-redes.html
1
K
20
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
