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Un todo incluido muy caro. El impacto de los cruceros en Barcelona
Ser el primer puerto europeo de cruceros y el sexto del mundo tiene un coste para la ciudad
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#2
josde
Muy caro en todos lados aunque no estén cruceros, donde vivo antes un menú del dia 15 0 18€ ahora no envuentras por menos de 28 o 30€
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#4
cosmonauta
Cada verano la misma historia, mientras el ayuntamiento haciendo una pasta brutal con los impuestos y el el sector empleando a miles de personas, pero a algunos les molesta verlos en el horizonte, que es lo más cerca que un trabajador verá a un crucerista.
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#3
Connect
Los cruceros no generan economía, solo ingresos a empresas como el Consorci del Port de Barcelona que le cobra las tasas respectivas; las empresas de hidrocarburos y en algún caso las de catering. Siempre todo eso genera algo de empleo, pero muy concentrado. A nivel general en la ciudad, nada. Los cruceristas bajan a tropel a las 11h, caminan hasta donde les da tiempo antes de su vuelta hacia las 18h. Ni comen, ni gastan mas que en tiendas de souvenirs regentadas por pakistanís y en restaurantes de cadenas empresariales.
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#1
CharlesBrowson
ya ves tú, para ir luego como ovejas al matadero, casi literalmente, sino te apuñalan fisicamente te apuñalan con los precios, quedate en el puto barco con la barra libre si quieres estar de crucero, no hagas el influ...a nadie le importa que estes en barcelona o las islas griegas.
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