«Todo un espectro de odio»: las mujeres se enfrentan a un aumento de la violencia en la Argentina de Milei a medida que se erosionan sus derechos (Eng)

En un país que en su día fue alabado como bastión progresista en América Latina, un líder populista está desmantelando las protecciones sobre las mujeres y los delitos por motivos de género están aumentando en todo el país.

HeilHynkel
¡quién podía pensar que un incel psicópata libertarra fuera a legislar contra sus propios conciudadanos y sobre todo contra las mujeres!

P.S. Antes de Milei el país ya era un desastre, ahora es lo mismo o peor, pero encima, retrógrado.
cenutrios_unidos
NI una sola mujer ha votado Milei...ni una.
JackNorte
#2 Le hayan votado o no tendran que padecer sus politicas igual. Igual que los inmigrantes con Trump.
Deperdidos
@findenton sácanos alguna estadística de esas que digan que en realidad las mujeres en Argentina están mejor que nunca.
Findeton
#4 Los femicidios han bajado.
Verdaderofalso
#5 #4 vas a ChatGPT y te dice

Por qué no se puede decir con certeza que “han bajado”
 • La variabilidad entre fuentes: los registros oficiales y los de organizaciones civiles difieren, lo que sugiere problemas de sub-registro, diferencias en criterios, o demora en documentación de casos.
 • Las cifras siguen siendo muy altas: aunque haya una ligera bajada en un año determinado según algunos datos, en términos absolutos los asesinatos por razones de género siguen siendo una realidad grave.
 • Contexto cambiante: la violencia de género depende de muchos factores — políticas públicas, denuncias, medidas de protección, contexto social — por lo que una bajada puntual no significa automáticamente una tendencia estable.
Findeton
#6 Estamos en diciembre, pronto publicarán 2025 pero ya se saben las cifras de los últimos 11 meses.
