«Todo un espectro de odio»: las mujeres se enfrentan a un aumento de la violencia en la Argentina de Milei a medida que se erosionan sus derechos (Eng)

En un país que en su día fue alabado como bastión progresista en América Latina, un líder populista está desmantelando las protecciones sobre las mujeres y los delitos por motivos de género están aumentando en todo el país.
P.S. Antes de Milei el país ya era un desastre, ahora es lo mismo o peor, pero encima, retrógrado.
Por qué no se puede decir con certeza que “han bajado”
• La variabilidad entre fuentes: los registros oficiales y los de organizaciones civiles difieren, lo que sugiere problemas de sub-registro, diferencias en criterios, o demora en documentación de casos.
• Las cifras siguen siendo muy altas: aunque haya una ligera bajada en un año determinado según algunos datos, en términos absolutos los asesinatos por razones de género siguen siendo una realidad grave.
• Contexto cambiante: la violencia de género depende de muchos factores — políticas públicas, denuncias, medidas de protección, contexto social — por lo que una bajada puntual no significa automáticamente una tendencia estable.