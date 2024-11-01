Todas las canciones oficiales de la Vuelta España

Sintonías oficiales en vídeo de la ronda española desde 1977 con la de Sheila y B.Devotion y su "Singing in the rain". La calidad de las canciones oficiales de la Vuelta España, empezaron a decaer a partir de 2005 hasta hoy salvando cuatro u cinco canciones que han triunfado como Nena Daconte, "Pretendo Hablarte" de Beatriz Luengo, "Merezco" de Zahara, "Día Cero" de La Oreja de Van Gogh y Otro Intento más de Arkano. El resto son para olvidar. Inolvidables «Born To Be Alive» 1979, "Azul y negro", 1982 y 1983, Tino Casal, 1984, ó "Conga" 1986.
| etiquetas: sintonías , vuelta ciclista , canciones oficiales , música , ciclismo