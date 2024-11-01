·
TK Airport Solutions planea aplicar un ERTE en su fábrica de Mieres por caída de la carga de trabajo
El ajuste temporal de empleo se prolongaría desde finales de este mes hasta el final de febrero de 2026
tk airport solutions
,
erte
,
asturias
,
aeropuerto
1
1
0
25
actualidad
