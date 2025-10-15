Títulos por 22.500 € al año

Títulos por 22.500 euros al año: el Gobierno asturiano autoriza las universidades privadas en Avilés y Oviedo - Nortes | Centradas en la periferia El PSOE aprueba los decretos sin esperar a la nueva legislación estatal y contra el criterio de su socio de gobierno, IU, que ha votado en contra.
| etiquetas: universidad , privada , títulos , capitalismo , clasismo
Yo antes prefiero que mis hijos hagan una formación profesional que estudiar en una mierda de universidad privada que vende los títulos y salen sin tener ni puta idea de nada, pero con el ego por las nubes. Hasta que entran en el mercado laboral español y, salvo que papá tenga empresa, tardan años en amortizar su título y se llevan una bofetada de realidad.