Tiroteo de ICE en Minneapolis: se retiran los cargos tras la publicación de un vídeo que revela el testimonio «falso» de un agente (ENG)

Tiroteo de ICE en Minneapolis: se retiran los cargos tras la publicación de un vídeo que revela el testimonio «falso» de un agente

En el momento en que el juez desestimó el caso, la versión oficial que lo había alimentado comenzó a parecer menos un malentendido confuso y más algo improvisado apresuradamente y luego captado por las cámaras. En Minneapolis, los cargos contra dos venezolanos acusados de agredir a agentes de inmigración fueron desestimados «con perjuicio», lo que significa que los fiscales no pueden simplemente sacudirse el polvo y volver a intentarlo.

