·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6653
clics
China acaba de hacer públicos los detalles satelitales de cada base estadounidense en los Estados del Golfo (EN)
5243
clics
Anabel Alonso condena el discurso anti impuestos de la exconcursante de 'MasterChef' atrapada en Dubai: "Una cosa es ser imbécil..."
4803
clics
El ácido comentario de Sarah Santaolalla a Vito Quiles tras sus fotos poniéndose botox: “La polioperada era ella”
4367
clics
Medios iraníes publican imágenes de bombardeos en alfombra sobre Teherán (EN)
6081
clics
Epstein decía que si Trump se ve arrinconado bombardearía Irán
más votadas
575
España rechaza prestar apoyo militar al ataque a Irán y se desmarca de Francia, Alemania y Reino Unido
587
EE.UU. retira sus aviones cisterna de las bases de Rota y Morón tras advertirle el Gobierno que no autoriza su uso para atacar a Irán
695
Pedro Sánchez vuelve a mostrarse como la única voz discordante en el gabinete de crisis de la UE sobre Oriente Medio tras el ataque a Irán
515
Juan Carlos I asegura que prefiere recibir el impacto de un misil que pagar impuestos en España
730
Anabel Alonso condena el discurso anti impuestos de la exconcursante de 'MasterChef' atrapada en Dubai: "Una cosa es ser imbécil..."
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
196
clics
Tina, una trampa mortal
La brutal adicción a esta nueva droga (metanfetamina) que deja en bragas a los que la consumen. Terrible relato.
|
etiquetas
:
metanfetamina
,
sexo
,
chemsex
,
tina
2
1
0
K
18
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
18
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
ur_quan_master
¿ La metanfetamina es nueva?
0
K
11
#2
Sacianez
Claros candidatos a premio Darwin
0
K
6
#3
kreator
#2
no han muerto por ello, así que no pueden ser candidatos al Darwin. Además, tampoco sabes si tienen o no descendencia. Vamos, que no sabes lo que es un premio Darwin
0
K
11
#1
Iom
Que pena llegar a estos extremos. Que destrozo de vida por vivir el sexo en puro vicio.
0
K
6
#4
PasaPollo
#1
Es microblogging,
#0
. Cámbialo mientras puedas.
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente