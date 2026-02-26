edición general
3 meneos
196 clics
Tina, una trampa mortal

Tina, una trampa mortal

La brutal adicción a esta nueva droga (metanfetamina) que deja en bragas a los que la consumen. Terrible relato.

| etiquetas: metanfetamina , sexo , chemsex , tina
2 1 0 K 18 actualidad
5 comentarios
2 1 0 K 18 actualidad
ur_quan_master #5 ur_quan_master
¿ La metanfetamina es nueva?
0 K 11
#2 Sacianez
Claros candidatos a premio Darwin
0 K 6
#3 kreator
#2 no han muerto por ello, así que no pueden ser candidatos al Darwin. Además, tampoco sabes si tienen o no descendencia. Vamos, que no sabes lo que es un premio Darwin
0 K 11
#1 Iom
Que pena llegar a estos extremos. Que destrozo de vida por vivir el sexo en puro vicio.
0 K 6
PasaPollo #4 PasaPollo
#1 Es microblogging, #0. Cámbialo mientras puedas.
0 K 11

menéame