Timelapse: Espectáculo de luces de Shenzhen en menos de 90 segundos  

En el Centro Cívico de Shenzhen, deslumbrantes patrones se forman sobre imponentes rascacielos, iluminados por más de un millón de paneles LED que inundan el horizonte de la ciudad con brillantes colores. El espectáculo de 15 minutos, que se proyecta en más de 40 edificios, se realiza tres veces al día en el Silicon Valley chino, en la provincia meridional de Guangdong. El espectáculo de luces de Shenzhen, inaugurado en 2018 para celebrar los 40 años de reformas y apertura de China, se a menudo con un espectáculo igualmente icónico en Hong Kong