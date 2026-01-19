Tim Weiner, periodista: “Mi única esperanza es que el FBI y el Departamento de Justicia están siendo dirigidos por idiotas y chiflados”

"Una cosa que me ha llamado la atención en Minneapolis y St. Paul, las Ciudades Gemelas, es que personas que nunca se identificarían con la izquierda —veteranos militares, personas que nunca han marchado ni se han manifestado en toda su vida— se hayan incorporado a la Resistencia y se hayan sumado a quienes se enfrentan a los matones de Trump, gritándoles: “¡Fuera de mi barrio, putos nazis!”, explica Tim Weiner, premio Pulitzer especializado en los servicios de inteligencia de EE. UU.
| etiquetas: minneapolis , fbi , eeuu
Es que los imbéciles, los estúpidos, acaban de darse cuentan que han votado a un monstruo, pero tranquilos, que no dejarán de ser estúpidos, solo que ahora están jodidos, pero dentro de 4 años volverán a votar al mismo partido que votan los millonarios.... Porque son los suyos, o al menos eso es lo que creen los estúpidos.
El Zanahorio ya aprendio.
Ya ha dado sutiles frases de que no pasara otra "derrota".